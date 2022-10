La Gazzetta dello Sport

Il Tottenham è stato il protagonista in negativo della 13ª giornata di Premier. La sconfitta interna col Newcastle, che segue quella di mercoledì in casa dello United, fa scivolare la squadra di Conte ...Nel prossimo turno di campionato, sabato a Newcastle, i Villans saranno quindiguidati da ... preludio all'arrivo di Mikel Arteta sulla panchina dei. Quello che risplende maggiormente ... Gunners ancora top. Sale il Chelsea, Spurs giù dal podio SCOPRI I MIGLIORI BOOKMAKERS Al Philips Stadion di Eindhoven si gioca il match valido per quinta giornata del gruppo A di Europa League tra Psv e Arsenal. I padroni di casa sono in piena corsa per la ...Gli Spurs perdono il match interno contro i Magpies e non approfittano del pareggio dei Gunners sul campo del Southampton ...