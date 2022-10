GUIDA TV 25 OTTOBRE 2022 | MORGANE | BENFICA-JUVENTUS | LE IENE | IL COLLEGIO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Cosa vedere questa sera in tv tra Rai, Mediaset, La7, Discovery e le altre reti? Ecco laTv di BubinoBlog, buona visione! Rai 1 Canale 5 20.30 – Soliti Ignoti: Il Ritorno Gioco21.25 –: Detective Geniale (1°Tv) Serie Tv S2E7-823.40 – Porta a Porta Talk Show 20.30 – Striscina la Notizina Tg Satirico21.00 –Calcio, Champions League23.10 – Champions League LIVE Talk Show Rai 2 Italia 1 21.00 – Tg2 Post Rubrica 21.20 – IlReality 23.50 – Stasera c’è Cattelan su Rai2 Intrattenimento 20.30 – NCIS: New Orleans Serie Tv 21.20 – LeShow Inchieste con Teo Mammucari e Belen Rodriguez 01.10 – I Griffin Serie Tv Rai 3 Rete 4 20.50 – Un Posto al Sole Soap Opera21.20 – #CartaBianca Talk Show con Bianca Berlinguer 00.00 – Tg3 Linea Notte ...

