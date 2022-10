Grande Fratello Vip | Nikita Pelizon non lo nasconde | ' ' Ho paura ad avvicinarmi a Daniele Dal Moro' '

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel corso dell’ultima puntata delVip,ha ammesso di sentirsi in difficoltà conDala causa di Elenoire Ferruzzi.

Soleil Sorge si emoziona nel rivedere il provino fatto per prendere parte al cast del 'Vip' e racconta alcuni aneddoti esclusivi legati a quel momento. Durante l'appuntamento del 24 ottobre di 'GF Vip Party' , il format digitale realizzato da Mediaset Infinity in ...Elenoire Ferruzzi sputa dopo il passaggio di Nikita Pelizon: la reazione di Antonino Spinalbese Ovviamente il concorrente delVip è rimasto spiazzato dal gesto della coinquilina vip. ...Gossip TV Elenoire Ferruzzi protagonista di un brutto scivolone al Grande Fratello Vip, c'entra Nikita Pelizon. Elenoire Ferruzzi è entrata nella casa del Grande Fratello Vip parlando di… Leggi ...