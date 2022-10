Grande Fratello Vip | interviene lo staff di Nikita Pelizon | Chiediamo serissimi provvedimenti

Corriere della Sera

Dopo la diretta su Canale 5 , i concorrenti del GF Vip si sono confrontati su alcune dinamiche della casa . In particolare Antonino Spinalbese e George Ciupilan si sono confrontati sul loro rapporto, ...Nella puntata in diretta su Canale 5 del Gf Vip , c'è stata al centro dell'attenzione anche Nikita Pelizon . La sua storia ha commosso lei stessa e il pubblico. La modella ha raccontato di essere ... Grande Fratello Vip, le pagelle: lo sputo di Elenoire è da 3, la gaffe di Signorini da 7 Ieri Marco Bellavia ha preferito restare a casa e forse “godersi” lo spettacolo dalla poltrona, insieme a suo figlio, ed essere lieto di non far parte di un gruppo come quello che abita la casa del Gr ...Nella Casa del Grande Fratello amori e dissapori sono all’ordine del giorno. Dopo la puntata di ieri che ha messo diverse volte in discussione Antonino sul suo rapporto diviso tra Giaele e Ginevra, il ...