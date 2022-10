Gran Bretagna | al via mandato da premier per Rishi Sunak

Il messaggio principale è che il suo arrivo al governo porterà stabilità, nel momento in cui la"affronta una profonda crisi economica". Sunak ha pertanto promesso "integrità e ...Al momento non ci sono 'né prerequisiti né basi o speranze per dei cambiamenti positivi' nei rapporti internazionali tra Russia e. Lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov dopo la nomina del nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak. Lo riporta la 'Tass'.LONDRA (ITALPRESS) – Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace in veste di capo dello Stato il nuovo primo ministro britannico Rishi Sunak, 42 anni, designato con la nomina a leader del Partito ...Il capo del governo è stato «incoronato» da re Carlo. Mentre l’ opposizione laburista reclama le elezioni anticipate, lui ribadisce: «La vittoria dei conservatori del 2019, non appartiene a una sola p ...