Gran Bretagna | al via il mandato di Rishi Sunak

(Di martedì 25 ottobre 2022) Re Carlo III ha ricevuto a Buckingham Palace, in veste di capo dello Stato, il nuovo primo ministro, 42 anni, designato ieri con la nomina a leader del Partito Conservatore di maggioranza in sostituzione di Liz Truss. “Voglio fin da subito porre rimedio agli errori commessi”, ha detto il neo premier britannico nel suo discorso di insediamento a Downing Street. Re Carlo III ha ricevuto oggi a Buckingham Palace, in veste di capo dello Stato, il nuovo primo ministroIl neo premier britanniconel suo discorso di insediamento a Downing Street ha promesso stabilità economica per il Regno Unito, ma, allo stesso tempo, ha sottolineato che questa potrà essere garantita solo da “decisioni difficili” in arrivo. Un riferimento quindi a nuove misure all’insegna ...

"Mi congratulo con Rishi Sunak per essere diventato primo ministro della. Insieme rafforzeremo la nostra cooperazione su temi importanti per la sicurezza globale e la prosperità, incluso il nostro forte sostegno all'Ucraina". Lo twitta Joe Biden. .Il messaggio principale è che il suo arrivo al governo porterà stabilità, nel momento in cui la"affronta una profonda crisi economica". Sunak ha pertanto promesso "integrità e ...Rishi Sunak ha detto di non essere intimorito dalla portata della sfida che lo attende, al momento in cui entra in carica come terzo primo ministro britannico in due mesi, impegnandosi inoltre a ripri ...Rishi Sunak fa il suo debutto a Buckingham Palace. È infatti diventato ufficialmente il nuovo primo ministro dopo aver incontrato il re Carlo ...