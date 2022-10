Governo | Salvini | ' da flat tax a pensioni | tutti punti nel discorso di Meloni'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "? Lavoreremo per 5 anni insieme. E quello che abbiamo promesso prima del voto, lo vogliamo realizzare". Così Matteoa Fuori dal coro su Rete4. Ma dove si prendono i soldi? "Siache Giorgetti, che è ministro dell'Economia, parleranno di eventuali scostamenti. Io non faccio pressing.tax, quota 41, autonomia sonotemi di cui ha parlato oggie sono nel programma del centrodestra. Milioni di italiani hanno scelto questoche è unpolitico".

"Non votiamo la fiducia, saremo all'opposizione in questo, non c'è nessuna condizione per ... La premier è stata salutata da tutti i ministri, in particolare da Matteoche l'ha ...AGI - Ilguidato da Giorgia Meloni incassa la prima fiducia alla Camera, con 235 sì , 154 voti ... Poi elenca il suo manifesto programmtico, stretta tra i suoi due vicepremier: Matteo...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Meloni Lavoreremo per 5 anni insieme. E quello che abbiamo promesso prima del voto, lo vogliamo realizzare". Così Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete4. Ma dove ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Ministro dell'Interno I destini del singolo vengono dopo. Se doveva comportare settimane di polemiche e attacchi della sinistra... Poi al ministero dell'Interno c'è una..