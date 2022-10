Governo | Salvini | ' chi pensa di dividerci rimarrà deluso'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Scambio di sguardi con Berlusconi? State analizzando cose a cui non ho maito... Sono anche momenti di emozione". Così Matteoa Fuori dal Coro su Rete4 sullo sguardo con Silvio Berlusconi durante le consultazioni al Colle. "Provo affetto per Meloni come per Berlusconi che potrà ancora dare tanto. Chidi".

"Non votiamo la fiducia, saremo all'opposizione in questo, non c'è nessuna condizione per ... La premier è stata salutata da tutti i ministri, in particolare da Matteoche l'ha ...AGI - Ilguidato da Giorgia Meloni incassa la prima fiducia alla Camera, con 235 sì , 154 voti ... Poi elenca il suo manifesto programmtico, stretta tra i suoi due vicepremier: Matteo...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Meloni Lavoreremo per 5 anni insieme. E quello che abbiamo promesso prima del voto, lo vogliamo realizzare". Così Matteo Salvini a Fuori dal coro su Rete4. Ma dove ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Ministro dell'Interno I destini del singolo vengono dopo. Se doveva comportare settimane di polemiche e attacchi della sinistra... Poi al ministero dell'Interno c'è una..