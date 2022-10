Governo | Richetti Iv-Az | ' spettacolo imbarazzante | no a visione che sabota Paese'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott (Adnkronos) - "Salvini già straparla; Forza Italia, dilaniata, si accapiglia per posti e poltrone, la Meloni che fa finta di niente. Ancora devono partire, ma lodel centrodestra di. Mentre Draghi saluta, lasciandoci in dote l'ultimo suo capolavoro, questa destra immatura si dimentica degli interessi dei cittadini e va in ordine sparso". Lo dice Matteo, capogruppo di Azione-Italia Viva alla Camera. "Oggi diremo no non solo a questo esecutivo, ma a unadell'Italia che non ci appartiene e cheil futuro delper inaccettabili interessi di bottega", aggiunge.

... Molinari per il Carroccio, Cattaneo per FI, Silvestri per i pentastellati,per Azione - ...di un passaggio essenziale per l'avvio della XIX legislatura e per la nascita del nuovo, dato ...Grazie Mario per aver cambiato passo all'Italia dopo gli anni deludenti delConte', ha ... Abbiamo eletto insieme i capigruppo (buon lavoro a Matteoe Lella Paita) e abbiamo previsto le ...