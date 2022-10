Governo | oggi Meloni alla Camera alle ore 11

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA – Avranno inizio11 nell’Aula dellale dichiarazioni programmatiche della presidente del consiglio Giorgia. Lo ha deciso la conferenza dei capigruppo della. Seguirà poi il voto di fiducia. Al termine dell’intervento di, la seduta di Montecitorio verrà sospesa per consentire al presidente del consiglio di recarsi al Senato per consegnare il testo delle sue dichiarazioni programmatiche. La discussione generale avrà inizioore 13 per proseguire finoore 17, quandoreplicherà. Le dichiarazioni di voto sono previste dore 17.30ore 19, quando avrà inizio la ‘chiama’ per la fiducia. Il risultato della votazione è atteso intorno ...

