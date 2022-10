Governo | Meloni ' underdog' alla prova fiducia | 5 anni per onorare impegni ' rovescerò pronostici'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Un. Vale a dire lo sfavorito, il perdente considerato tale ai nastri di partenza, quello quotato pochissimo ai botteghini. Ma che rovescia ie taglia il traguardo per primo. E' la definizione inattesa che Giorgiausa per se nell'Aula di Montecitorio, in una seduta storica che segna la(con 235 sì) del Parlamento italianoprima premier donna della Repubblica. Un primato che il presidente del Consiglio condivide con le protagoniste femminili del suo personalissimo Pantheon, e che chiama per nome, una a una, in un crescendo di voce e di emozione: ci sono, tra le altre, Nilde Iotti e Tuina Anselmi, comunista la prima e partigiana la seconda. Ma anche l''astroSamantha' Cristoforetti, Oriana Fci, le croniste Ilaria Alpi ...

E questo è un cambiamento che va oltre il suoe questa legislatura, ma proietta la figura dicome punto di riferimento dei moderati italiani negli anni a venire. La scelta minuziosa ...20.40 Ok Aula Camera a:235 sì Via libera dell'aula della Camera alla fiducia alguidato da Giorgia. I voti a favore sono stati 235, i voti contrari 154 e le astensioni 5.Arriva la norma sblocca-mutui prima casa per gli under 35. Il governo, secondo quanto si apprende, ha annunciato durante la riunione della commissione speciale della Camera l'intenzione ...(Adnkronos) – La Camera ha votato la fiducia al governo Meloni con 235 sì. I no sono stati 154 e gli astenuti 5. “Sono diversi i motivi per cui lei non ci ha convinto e per questo voteremo no a fiduc ...