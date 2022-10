Governo | Meloni | ' sovranità alimentare? Non dipendere da estero per dar da mangiare a figli'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L'Italia deve tornare ad avere una politica industriale, puntando su quei settori nei quali può contare su un vantaggio competitivo. Penso al marchio, fatto di moda, lusso, design, fino all'alta tecnologia. Fatto di prodotti di assoluta eccellenza in campo agro, che devono essere difesi in sede europea e con una maggiore integrazione della filiera a livello nazionale, anche per ambire a una pienanon più rinviabile. Che non significa mettere fuori commercio l'ananas, come qualcuno ha detto, ma garantire che nonmo da nazioni distanti da noi per poter dare daai nostri". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia, nel suo intervento alla Camera.