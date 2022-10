Governo | Meloni | scuola e università centrali | merito? Non danneggiare chi ha meno risorse'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "L'istruzione è il più formidabile strumento per aumentare la ricchezza di una nazione, sotto tutti i punti di vista. Il capitale materiale non è nulla senza capitale umano. Per questo lae l'tornerannonell'azione di, perché rappresentano una risorsa strategica fondamentale per l'Italia, per il suo futuro e i suoi giovani. Si è polemizzato sulla nostra scelta di rilanciare la correlazione tra istruzione e. Rimango sinceramente colpita". Così il premier Giorgia, in Aula alla Camera per la fiducia. "Diversi studi dimostrano come, oggi, chi vive in una famiglia agiata abbia una chance in più per recuperare le lacune di un sistema scolastico appiattito al ribasso, mentre gli studenti dotati di minori ...