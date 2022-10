Governo | Meloni | non intendiamo perdere tempo

Ilparte da una fiducia del 42% (come il Conte 2) 'Donne che hanno osato - ha aggiunto - per impeto, per ragione, o per amore. Come Cristina ( Trivulzio di Belgioioso , ndr), elegante ...A partire dalle 11 è in previsto il discorso programmatico di Giorgiaalla Camera dei deputati. A seguire, le repliche dei parlamentari e il voto di fiducia (in serata) alperché il cittadino non si senta parte debole di fronte ad uno stato tiranno che non ne ascolta le esigenze e ne frustra le aspettative". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ...Lo ha affermato il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel suo intervento alla Camera."Il secondo: una tregua fiscale per consentire a cittadini e imprese (in particolare alle Pmi) in difficoltà ...