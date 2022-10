Governo Meloni | l' accelerazione scuote il Pd | ' Troppi 6 mesi per fare un congresso'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Da Orfini a Bonaccini, molti big chiedono tempi più stretti: 'Diamo l'impressione di parlare solo di noi e non del ...

Da Orfini a Bonaccini, molti big chiedono tempi più stretti: 'Diamo l'impressione di parlare solo di noi e non del ...A Salvini che stamattina si appellava al programma diper difendere i punti cari alla Lega,in aula ha ricordato che "gli elettori hanno scelto il centrodestra e all'interno della ...Nei giorni dell’anniversario della presa del potere del fascismo Fdi ha l’occasione per chiarire il suo rapporto con la storia. Saprà ...Alla Camera il governo Meloni incassa la fiducia con 235 voti favorevoli, 154 voti contrari e 5 astenuti. Hanno votato 389 deputati su 400. In precedenza nel suo discorso la premier aveva citato il Re ...