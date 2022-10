Governo | Meloni | ' inaccettabile che chi esce da casa per lavoro non vi faccia ritorno'

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - "Se sul reddito di cittadinanza in quest'Aula esistono posizioni diversificate, sono certa che tutti concordiamo sull'importanza di porre fine alla tragedia degli incidenti, anche mortali, sul. Il tema, qui, non è introdurre nuove norme, ma garantire la piena attuazione di quelle che esistono. Perché come ha ricordato anche il sindacato - da ultimo con la manifestazione di sabato scorso -, non possiamo accettare che un diciottenne come Giuliano De Seta - e cito lui per ricordare tutte le vittime -, esca diper andare a lavorare e non torni mai più". Lo ha detto il premier Giorgia, in un passaggio del suo discorso in Aula alla Camera per la fiducia.