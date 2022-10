Governo Meloni | il voto di fiducia al Senato

leggi anche Ildurerà 5 anni: i risultati del sondaggio Sondaggi politici: il declino di Forza Italia Il sondaggio politico di Swg parla chiaro: il comportamento post voto di Silvio ...non ha 'tradito' Marine Le Pen : l'antagonista del giovane inquilino dell' Eliseo , nel ... Come ad avvertire il capo delpiù di destra, dalla nascita della Repubblica italiana nel 1946,...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Roma, 25 ott – Per il governo Meloni è il giorno della fiducia parlamentare, ultimo passaggio per poter avere il via libera alle azioni – si spera – concrete. Alle 11 il premier parla alla Camera – co ...