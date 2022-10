Governo | Meloni alla Camera per il voto di fiducia

(Di martedì 25 ottobre 2022) La presidente del Consiglio, Giorgia, èper le dichiarazioni programmatiche del, oggi 25 ottobre. Domani 26 ottobre sarà al Senato. Scontato ildidella maggioranza che fa perno su FdI, Lega e Forza Italia. Al termine del dibattito generale, la presidente terrà l’intervento di replica. Quello chepresenta in Aula è un“fortemente politico” che ha l’ambizione di durare per 5 anni. Dopo la cerimonia della campanella, il 23 ottobre, con Mario Draghi e l’esordio internazionale col faccia a faccia con Emmanuel Macron, ora per la prima premier donna d’Italia è il momento di mostrare “come dare seguito concreto e attuazione agli impegni“. Giorgia. Foto Ansa/Ettore ...

Lì sarà difficile discostarsi dal percorso tratteggiato da Mario Draghi e dal suo ministro Roberto Cingolani, che resta come advisor deldi centrodestra.difenderà questa scelta che ha ...di Monica Guerzoni Oggi il discorso della premieralla Camera e in serata il voto di fiducia al nuovo. Tutti gli aggiornamenti in diretta Ilalla prova dell'Aula. La premier alla Camera per le dichiarazioni programmatiche e in serata il voto di fiducia a Montecitorio. Di seguito il racconto della giornata. Ore 10.51 Fabio ...I sondaggi dopo l'insediamento del nuovo governo Meloni mostrano che il partito della premier continua a crescere mentre affonda il partito dell'avversario interno Berlusconi. I sondaggi politici di ...