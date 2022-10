Governo | Lollobrigida | Salvini? Positivo avanzare proposte

...Salvini questo attivismo che dimostra la volontà di fare che è nelle corde dell'intero. ... Così all'ANSA il ministro della Sovranità Alimentare, Francesco(FdI). .Tutti gli aggiornamenti in diretta IlMeloni alla prova dell'Aula. La premier alla Camera ... Ore 10.25 Il ministro Francesconel cortile della Camera circondato dai parlamentari di ...Partito il pressing del segretario della Lega sul programma di Giorgia Meloni: torneremo a far rispettare i confini ...Oggi il discorso della premier Meloni alla Camera e in serata il voto di fiducia al nuovo governo. Tutti gli aggiornamenti in diretta ...