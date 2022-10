Governo | La Russa | ‘imparato su nostra pelle valore libertà'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "viene da una storia precisa, che, ha tenuto a sottolineare, si è sempre mossa nell'alveo della democrazia e della. A me è piaciuto il passaggio quando parla dellache ha imparato nella sua militanza giovanile, perchè mi ci sono ritrovato, ancora più di lei". Lo ha affermato il presidente del Senato, Ignazio La. "Quando si parla di, certamente tutti la amiamo, ma sicuramente -ha puntualizzato la seconda carica dello Stato- chi è della mia parte politica ha vissuto sulla propria, negli anni meno belli della storia italiana in termini dio di violenza, il tentativo di discriminazione e di limitazione della: non puoi entrare ...

Affaritaliani.it

...dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera per chiedere la fiducia al. La ... Ignazio La, nel suo discorso di insediamento: "Non posso non ricordare la drammatica stagione ......rese alla Camera relative al programma del suo. La premier è giunta con qualche minuto di ritardo rispetto al previsto, per attendere, come spiegato dal presidente, Ignazio La, il ... Governo: La Russa, 'Meloni chiara e rispettosa con opposizioni' Il Padre (Fausto Russo Alesi) e la Madre (Galatea Ranzi) si disperano. Il Capocomico (Luigi Lo Cascio) fatica a governare la contestazione al grido di “Manicomio!”. Eppure, quella commedia così ostica ...(Adnkronos) – Giorgia Meloni parla per più di un’ora, nelle sue dichiarazioni programmatiche alla Camera. Tocca tutti gli argomenti sensibili, dalla collocazione dell’Italia nel contesto internazional ...