Governo | la replica di Meloni alla Camera | «Giudicatemi per quello che dico | penso e faccio»

(Di martedì 25 ottobre 2022) «Alle opposizioni voglio dire che reputo utili le loro critiche. Non è mai mancato da parte mia rispetto nei confronti degli avversari politici, ma l’unica cosa che chiedo è di essere giudicata per». È iniziata così ladi Giorgia, nell’Aula di Montecitorio, dopo che i capigruppo della maggioranza hanno depositato la mozione di fiducia. Al termine della discussione generale tra i deputati, la Leader di Fratelli d’Italia ha lamentato che è stata data una lettura distorta alle sue dichiarazioni programmatiche. Sul Pnrr, «non mi risulta di aver remato contro il Next Generation EU. Mi risulta che abbiamo dichiarato che sostenevamo quel meccanismo, astenendoci per alcune ragioni specifiche – e ha criticato il precedente esecutivo -. Il testo del ...

Poi scende il primo sipario, in attesa dell'esito del voto di fiducia, il primo al suo, da parte di Montecitorio. Domani sial Senato.... le donne italiane non hanno nulla da temere da questo'Le donne italiane non hanno nulla da temere da questo'. Lo dice il presidente del Consiglio Giorgia Meloni nella sua...Il Corriere della Sera si impegna quotidianamente a fornirti informazione di qualità attraverso il lavoro di centinaia di giornalisti, grafici e tecnici. Per garantire un'informazione li ...Spero che anche sul carcere ostativo ci si voglia dare una mano. Non è un tema di retorica quello della lotta a mafie ma va affrontato con temi concreti". Così la premier Giorgia Meloni, nella replica ...