Governo | il primo discorso di Meloni | l’attacco alla Francia – LIVE

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il giorno del programma. Giorgiaha vinto le elezioni, ha trattato con gli alleati per la formazione del nuovo, ha giurato nelle mani di Mattarella e preso le consegne da Mario Draghi. Oggi è chiamata a spiegare cosa intende fare nel periodo, lei spera il più lungo possibile, in cui siederà a Palazzo Chigi. Di cosa parlerà? Del “merito”, di cui tanto si sta discutendo in queste ore. Della guerra in Ucraina. Della Sovranità alimentare. E poi le bollette, la crisi del gas, l’inverno difficile che abbiamo di fronte. Appuntamento alle ore 11 dCamera dei Deputati. Dopo il suoprogrammatico, il presidente del Consiglio andrà al Senato a depositare il testo dell’intervento. Quindi inizierà la discussione generale a Montecitorio che si concluderà alle 17 circa con la replica della ...

leggi anche MinistriMeloni, ufficiali i nomi dell'esecutivo di centrodestra Elezioni 2022: ... Aumento degli importi per l'assegno unico e universale: fino a 300 euro al mese per ilanno ...FOTOGALLERY IPA/Ansa Continua gallery %s Foto rimanenti Economia Bollette, da moratorie a bonus senza Isee: i piani delMeloni Iltesto di legge contro i rincari energetici del nuovo ...Rishi Sunak sarà il nuovo primo ministro del Regno Unito. Ex ministro delle Finanze, succederà all’effimera esperienza di Liz Truss, le cui politiche contraddistinte da un liberismo estremo hanno ...Il nuovo premier britannico, offensiva in Ucraina, sei palestinesi uccisi in Cisgiordania, inquinamento in India dopo Diwali. Leggi ...