Governo | FederPetroli Italia | “Bene coraggio del Presidente Meloni nel parlare di trivellazioni”

(Di martedì 25 ottobre 2022) ROMA – “Più che contenti e felici delle parole deldel Consiglio Giorgiadurante le dichiarazioni programmatiche alla Camera dei Deputati questa mattina: riteniamo che dopo anni un Primo Ministro abbia avuto ildi esporsi sulla parola ‘’ e, riconoscendo il grande potenziale petrolifero da sfruttare nei bacini marinini. Particolarmente importante la citazione a colui che il nostro settore deve avere riconoscenza per aver dato vita all’ENI, Enrico Mattei, emozionanti le parole di incitamento ad un Piano Mattei per l’Africa evidenziando l’opportunità dell’di crescere sempre più nell’area mediterranea. Se undel fare, comeattendiamo l’operatività e la ...

... Presidente di, da parte di Bruxelles , "con questo piano non si fa nulla di concreto. ... Berlusconi vs Meloni,ok per 30% In che senso l'Europa vorrebbe sfruttare l'Eni Basta ...Secondo lo stesso Presidente diun altro grande problema potrebbe, nel breve periodo, ... Secondo Marsiglia ilitaliano dovrebbe imitare quanto fatto dal nuovo Primo Ministro ... AUGURI AL NUOVO GOVERNO DALLA FEDERPETROLI ITALIA “Più che contenti e felici delle parole del Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante le dichiarazioni programmatiche alla Camera dei Deputati questa mattina – lo dice a LaPresse Michele Marsigl ...L'esecutivo di centordestra atteso all'esame dei provvedimenti. Il presidente di Confindustria: la priorità per il nuovo Governo è l'energia, ...