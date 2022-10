Governo | Della Vedova | ' Meloni pronta | ma non si per cosa'

(Di martedì 25 ottobre 2022) Roma, 25 ott. (Adnkronos) - “Giorgiaha scelto una chiave identitaria e autocelebrativa. Avrei volentieri ascoltato da partePresidente del Consiglio, invece, un discorso programmatico:fare, come e quando. Pronti, ma non si sa per”. Lo scrive su Twitter il segretario di Più Europa, Benedetto

Sarebbe inoltre opportuno mantenere Jeremy Hunt nel ruolo di cancelliere, nell'interesse...infiammate quando Liz Truss ha nominato alcuni lealisti in posizioni chiave del suo, scartando ...... con le udienze separatepremier uscente e ora di quello entrante. Sunak ora dovrà impegnarsi nella formazione di un nuovoe nell'affrontare la crisi economica epocale che sta ...Giorgia Meloni ha tenuto il suo discorso programmatico alla Camera per chiedere la fiducia per il nuovo governo. La presidente del Consiglio ha parlato per poco più di un’ora, esordendo con un ringraz ...Roma, 25 ott. (Adnkronos) - Nel discorso del presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "mi è piaciuto moltissimo anche il riferimento a Borsellino" che "per tutti credo rappresenta un qualcosa ...