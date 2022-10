Governo | colloquio telefonico Meloni-Biden | “Profonda amicizia Italia-Usa”

(Di martedì 25 ottobre 2022) (Adnkronos) –tra il presidente del Consigliono, Giorgia, e il presidente degli Stati Uniti, Joe. Il premier ha ringraziatoper le congratulazioni e ha ribadito lache legae Usa.ha sottolineato l’importanza della partnership transatlantica, soprattutto alla luce delle storiche sfide che le democrazie occidentali stanno affrontando, come la guerra in Ucraina e la crisi energetica e alimentare. L'articolo proviene daSera.

Governo

... ma è con il discorso alle Camere per la fiducia alche si afferra davvero il bastone del ... Ma dopo ilcon Draghi nessuna benedizione Hanno tutti ragione - La piaga dei contestatori ...Ô notizia di ieri, un navigator fa in media non più di undi lavoro al giorno. Sono ... non dubitino le donne italiane: non hanno decisamente nulla da temere con questoe, ... Colloquio telefonico tra il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden (Adnkronos) – Colloquio telefonico tra il presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, e il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Il premier ha ringraziato Biden per le congratulazioni e ha r ...Le trattative tra governo etiope e autorità regionali del Tigrè sono iniziate dopo la ripresa dei combattimenti che hanno vanificato la tregua dei cinque mesi ...