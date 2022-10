Governo | alla Camera l’esito del voto | la Meloni ottiene la fiducia – LIVE

Leggi su nicolaporro

(Di martedì 25 ottobre 2022) Il giorno del programma. Giorgiaha vinto le elezioni, ha trattato con gli alleati per la formazione del nuovo, ha giurato nelle mani di Mattarella e preso le consegne da Mario Draghi. Oggi era chiamata a spiegare cosa intende fare nel periodo, lei spera il più lungo possibile, in cui siederà a Palazzo Chigi. Di cosa ha parlato? Del “merito”, di cui tanto si sta discutendo in queste ore. Della guerra in Ucraina. Della Sovranità alimentare. E poi le bollette, la flat tax, la scuola. Segui qui sotto il video in diretta ddel Deputati: Di seguito la diretta scritta: 20.20 Ilpresieduto da Giorgialacon 235 voti a favore, 154 contrari e 5 astenuti 19.40 ...