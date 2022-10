Giugliano | auto si ribalta dopo il tremendo schianto | ci sono feriti

Internapoli

I sanitari lo hanno condotto all'ospedale san Giuliano dima per lui non c'è stato nulla ... L'automobilista dell'altraprobabilmente verrà indagato per omicidio colposo come da prassi. ......- ONEFOOTBALL 16.00 Hyderabad - Bengaluru (Campionato indiano) - ONEFOOTBALL Balti - Dinamo(...- Potenza (Serie C) - ELEVEN SPORTS Virtus Francavilla - Avellino (Serie C) - ELEVEN SPORTS... Ragazzo di Giugliano trovato morto in auto a Calvizzano, era scomparso da alcune ore Un uomo è stato trovato morto, nel tardo pomeriggio di oggi, nella sua auto a via Galiero. A ritrovare il corpo sono stati i carabinieri. Sul posto sono giunti anche i soccorsi, che non hanno potuto f ...Siamo a Giugliano in Campania e sono quasi le 18 quando un Brigadiere della sezione radiomobile della locale compagnia sta tornando ...