Giorgia Meloni | una delle 16 donne citate è Chiara Corbella Petrillo | la madre che rinunciò alle cure per far nascere il figlio

ha ottenuto la fiducia alla Camera con 235 voti a favore . Si sono astenute dal voto le componenti delle minoranze linguistiche. " Questa astensione va letta come apertura, attesa e ...... Cosa ha dettoalla Camera: il discorso integrale Le questioni dell'economia hanno occupato buona parte degli oltre settanta minuti nei quali il presidente del Consiglioha ...Come da previsioni, Giorgia Meloni ha incassato la fiducia alla camera, con 235 voti favorevoli, 154 contrari, e 5 astenuti. Qualcuno fa notare che, rispetto ai numeri in possesso del centrodestra, ne ...La Camera dei Deputati ha concesso la fiducia al governo Meloni con 235 sì e 154 no, 5 i voti contrari. L’esito del voto a Montecitorio poco dopo le 20 e 30, al termine della chiama per appello nomina ...