Giorgia Meloni | “Io | l’underdog che ce l’ha fatta Mai simpatie per il fascismo”

(Di martedì 25 ottobre 2022) La presidente del Consiglio,ha presentato il programma della sua azione di Governo alla Camera dei deputati. “Il motto di questo Governo sarà: non disturbare chi vuole fare” ha dichiarato, riferendosi alle imprese “che creano lavoro con i loro lavoratori.” Nel tardo pomeriggio di oggi 25 ottobre il voto per la fiducia. “Sono la prima donna incaricata come premier – ha detto– provengo da un’area culturale che è stata spesso confinata ai margini della Repubblica, e non sono certo arrivata fin qui fra le braccia di un contesto familiare e di amicizie influenti. Rappresento ciò che gli inglesi chiamerebbero. Lo sfavorito, che per affermarsi deve stravolgere tutti i pronostici. Intendo farlo ancora, stravolgere i pronostici.” Foto Ansa/Chigi Filippo Attili, il ...

Durante il suo discorso per la fiducia alla Camera la presidente del Consiglionon ha parlato solo di programmi. Nei 70 minuti in cui si è rivolta ai deputati in Aula a Montecitorio è tornata sugli anni più bui della storia d'Italia, quelli dell'epoca fascista. E ...... prima in occasione del pranzo che precede il Consiglio europeo e poi al termine delle consultazioni e dopo il conferimento dell'incarico aNel suo discorso programmatico alla Camera e al Senato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha spiegato quali saranno le priorità nella prossima manovra: ecco cosa può saltare.Per nessun regime, fascismo compreso“. Così in un passaggio del discorso pronunciato alla Camera per chiedere la fiducia al governo, la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni ribadisce con nettezza ...