Giorgia Meloni alle Camere | “Intendo fare ciò che devo”

Leggi su 361magazine

(Di martedì 25 ottobre 2022) . Ecco i punti essenziali del discorso della premier Questa mattina, 25 ottobre,ha pronunciato il suo discorso di insediamento, in cui ha esposto quello che sarà il programma di Governo. Molti i temi trattati: Europa, immigrazione, giovani e lavoro, ruolo della, lotta alla mafia e anche le riforme energetiche e fiscali. Dopo i saluti e i ringraziamenti di rito,ha parlato del suo ruolo di prima donna premier: “Tra i tanti pesi che sento gravare sulle mie spoggi, non può non esserci anche quello di essere la prima donna a capo del governo in questa Nazione. Quando mi soffermo sulla portata di questo fatto, mi ritrovo inevitabilmente a pensare alla responsabilità che ho di fronte ...