Giorgia annuncia sui social il nuovo singolo ' Normale' | a sei anni dall' ultimo album di inediti

Il Reddito di Cittadinanza entra subito con prepotenza nel primo discorso da Premier diMeloni provocando subito la reazione del Movimento Cinquestelle ("Lo difenderemo in prima ...i...Un doppio binario contro l' inflazione . La presidente del Consiglio,Meloni ,in occasione del suo discorso programmatico le intenzioni del nuovo governo per aiutare cittadini e imprese in seguito all'aumento dei prezzi dovuto soprattutto al caro ...Giorgia Meloni ha pronunciato il discorso di insediamento alla Camera, per il quale alle 19:00 domanderà il voto di fiducia ai deputati di Montecitorio. Un discorso di carattere politico e non tecnico ...Ci sarà un boom di assunzioni nel 2023 lavorare nel settore dell'edilizia. Ecco quali sono le figure richieste.