Ginnastica artistica | Mondiali 2022 | le convocate dell’Italia Campionesse d’Europa con due assenze | novità Esposito e Mandriota

(Di martedì 25 ottobre 2022) Enrico Casella, Direttore Tecnico della Nazionale Italiana difemminile, ha diramato le convocazioni per i, che andranno in scena a Liverpool (Gran Bretagna) dal 29 ottobre al 6 novembre. L’Italia vuole essere assoluta protagonista e sogna di salire nuovamente sul podio nella gara a squadre dopo il bronzo conquistato tre anni fa, ma bisognerà fare i conti con due defezioni nella formazione che due mesi fa ha vinto gli Europei a Monaco. Asia D’Amato e Angela Andreoli sono infatti alle prese con i rispettivi infortuni e non potranno essere della partita. Confermatissime Martina Maggio, Alice D’Amato e Giorgia Villa. La brianzola, fresca di dominio totale agli Assoluti e del bronzo all-around nella rassegna continentale, è una garanzia irrinunciabile. La genovese assicura solidità, esperienza e talento ...