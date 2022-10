Gigolò 2 0 | «Chiamatemi sex worker»

(Di martedì 25 ottobre 2022) Una vedova che non ha mai avuto un orgasmo (Emma Thompson) ingaggia un toy boy. Questa la trama della commedia romantica Il piacere è tutto mio. Il protagonista, Daryl McCormack, si confessa con Panorama: «Intimità e sessualità fanno bene, Aiutano a liberarci dai nostri limiti». Caro vecchio, addio. Arriva Daryl McCormack, 29 anni, a smontare l’immagine del maschio muscoloso che tramortisce con uno sguardo e dà prova della sua virilità solo fra le lenzuola. Oggi le donne cercano di più, molto di più, in un cosiddetto «sex», perché anche quando sono a caccia di buon sesso, in realtà hanno bisogno di qualcuno che le aiuti a liberarsi dalle loro limitazioni. Così fa il personaggio che McCormack incarna nell’arguto Il piacere è tutto mio, dal 10 novembre al cinema. È un nuovo modello di uomo capace di creare empatia, di arrivare a rilassare ...

