GF Vip | la reazione dei vipponi all’aereo per Marco Bellavia VIDEO

Mediaset Infinity

Dopo il confronto di ieri sera, sulla Casa del GFvola un messaggio anche da parte della Lamborghini: NON DAR ASCOLTO! GINE & FANS CON NINNI! Ladi Antonino è stata molto contenuta, non ...Daniele Dal Moro ieri sera al Grande Fratelloha finalmente ottenuto il suo spazio dopo aver raccontato nei giorni scorsi di aver avuto dei ... il racconto sulle sue fragilità e ladella ... GF Vip, le reazioni social alle nomination del 24 ottobre Giaele con Alberto e Antonella discutono dell'atteggiamento di Charlie di voler presenziare in ogni discussione ...Dopo quanto accadutogli all'interno della casa del GF Vip, Marco Bellavia è entrato nel cuore del pubblico. Nonostante l'ex volto di Bim Bum Bam non sia ...