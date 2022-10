GF Vip | ex di Daniele Dal Moro interviene dopo il drammatico racconto | ecco che ha detto FOTO

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nel corso della puntata di ieri del GF Vip,Dalsi è messo a nudo rivelando dei retroscena inediti sulla sua vita. Il giovane aveva già palesato di aver vissuto dei momenti davvero bui nel suo passato, pertanto, non ha tante cose belle da raccontare. Ieri, però, è entrato nello specifico portando alla L'articolo proviene da KontroKultura.

Ascolti - Grande Fratello7 1puntata: 2.636.000 spettatori pari al 21,73% di share 2puntata: 2.Antonella Fiordelisi Antonino Spinalbese Attilio Romita Carolina Marconi Charlie Gnocchi...Non contenta, subito dopo ammette la sua gelosia nei confronti del rapporto tra Nikita e: ' Può fare quello che vuole con gli altri, ma con quello no. Perché lui è mio e basta ', dichiara la ...L’astio che prova per Nikita Pelizon sta facendo uscire fuori dai gangheri Elenoire Ferruzzi. Nelle scorse ore trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la concorrente si è resa protag ...Undicesima puntata del Grande Fratello Vip 2022, condotto da Alfonso Signorini, con Orietta Berti e Sonia Brunagelli come opinioniste. Due i momenti intensi ...