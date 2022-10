GF Vip | Elenoire Ferruzzi sputa per terra al passaggio di Nikita – Video

...ha partecipato ad una delle edizioni passate del GFed ha stretto for [...] Ma non è finita qui: Antonino Spinalbese , che è sfuggito allo sputo per miracolo trovandosi così vicino ad, ...GFe Patrizia ai ferri corti "ma vaf*ulo!"/ "Datti una calmata sennò"contro Nikita, il web s'infuria: ' Deve essere squalificata ' Ormai la crociata cheFerruzzi ha ...Elenoire Ferruzzi sputa dopo il passaggio di Nikita Pelizon: scena da incubo nella Casa La puntata di ieri sera ha visto tra le grandi protagoniste, ...L’astio che prova per Nikita Pelizon sta facendo uscire fuori dai gangheri Elenoire Ferruzzi. Nelle scorse ore trascorse all’interno della casa del Grande Fratello Vip, la concorrente si è resa protag ...