Gf Vip 7 | lo staff di Nikita Pelizon interviene pubblicamente in sua difesa | “Chiediamo serissimi provvedimenti”

(Di martedì 25 ottobre 2022) Lodidopo gli ennesimi insulti ricevuti ha deciso di intervenirein sua. Ecco quanto riportato da ThePipol:, presa di mira da molte persone all’interno della casa del GFvip, è molto sostenuta all’esterno. Dopo gli ultimi fatti (alcuni gravi) accaduti contro la ragazza è intervenuto il suoche su Instagram pubblica un comunicato. Ecco cosa c’è scritto: “Dobbiamo intervenire nuovamente, anche a seguito dei messaggi che ci arrivano da parte di telespettatori increduli ed indignati per il trattamento che alcuni concorrenti riservano a. Per elencarne solo alcune : -porta iella -demente -limitata -è rimasta sotto da droghe -può morire davanti la mia porta -faccia di ...

TuttoSulGossip

Le nuove date del tour di Ornella Vanoni Sulla nota stampa dellodella Vanoni si legge: Sul ...Loè completato da un altro ragazzo che aiuta per la grande mole di lavoro che dalle 6 del ... che sianocome Fiorello o De Rossi e non. [ continua a leggere ] Underground - Il locale, il ... Lo staff di Nikita Pelizon chiede urgenti provvedimenti al Grande Fratello VIP Lo staff di Nikita Pelizon dopo gli ennesimi insulti ricevuti ha deciso di intervenire pubblicamente in sua difesa. Nikita Pelizon, presa di mira da molte persone all’interno della casa del GFvip, è m ...Lo staff della giovane Nikita Pelizon chiede provvedimenti al Grande Fratello VIP tramite il profilo ufficiale Instagram della ragazza ...