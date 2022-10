GF Vip 7 | la storia di Nikita Pelizon sconvolge i fan | Ho provato a scappare di casa ma non ci sono riuscita

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di martedì 25 ottobre 2022) "stata un fantasma inper due anni".racconta la suacoraggiosa durante la puntata del Grande Fratello Vip 7.è sicuramente uno dei personaggi più estroversi di questa edizione. La bellissima donna ha avuto modo di trovarsi già in differenti dinamiche. Dalla prima settimana l'abbiamo vista commuoversi tra le braccia di Elenoire Ferruzzi mentre raccontava la sua. Ieri la stessa l'ha accusata di avvicinarsi a tutti gli uomini dellanon appena scopre che qualcuna ha un interesse.ha anche avuto un diverbio con Wilma a causa di un bicchiere di vino e delle mozzarelle. Si è scontrata anche con Giaele che non ha per nulla apprezzato la sua nomination e non possiamo non menzionare il litigio che ha fatto ...