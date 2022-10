Gf Vip 7 | dopo la diretta Giaele De Donà si scaglia contro Antonino Spinalbese | “Io passo per la zecca | per la sottona | ma eri tu che…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 25 ottobre 2022)il ritorno di Ginevra Lamborghini nella Casa del Gf Vip per chiarire e chiedere scusa ad, Alfonso Signorini ha puntato i riflettori suDe, che più volte ha ammesso di essere attratta dall’hair stylist e che se non fosse sposata ci avrebbe provato già da un pezzo. Il conduttore ha mostrato alcune clip in cui si vede la Vippona infilarsi sotto le coperte di. Immagini che sono state commentate non solo dalle opinioniste presenti in studio ma anche da Cristina Quaranta. L’ex velina di Striscia la Notizia ha definitopiù volte una “”; un termine che non le è andato affatto giù. Durante ela puntata,Deha avuto un confronto acceso ...