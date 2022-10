Germania | individuato sospetto che ha rivolto insulti razzisti a Boyd del Kaiserslautern

Leggi su sportface

(Di martedì 25 ottobre 2022) Nella giornata odierna la polizia tedesca ha identificato la persona presunta responsabile di un insulto razzista verso Terrence, giocatore del, nel corso della partita di venerdì scorso contro l’Hansa Rostcok. Il sospettato è un ventitreenne, che potrebbe essere associato ai tifosi della formazione avversaria, è stato identificato, ma la polizia non non ha confermato se l’uomo fosse lo stesso che lunedì si era già denunciato al club: “Il club non ha ancora fornito alla polizia i dati personali su richiesta”.è stato grande protagonista della sfida, realizzando le due reti che hanno permesso aldi imporsi 2-0 sull’Hansa Rostcok. Glirazziali nei confronti del calciatore sono arrivati dopo il suo secondo gol e sono stati chiaramente uditi anche dalla ...