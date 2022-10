La Repubblica

... Milano,. I Centri di Azione Agraria ebbero migliaia di adesioni non solo nel Meridione da ... causò non pochi grattacapi allegovernative. Si racconta che Pietro Nenni piuttosto .... Il Comitato di Gestione dell'di sistema portuale ha espresso parere favorevole all'attuazione della prima fase del piano di prepensionamento per 27 soci lavoratori di CULMV e CULP ... Genova, Autorità Portuale pagherà 20 milioni di risarcimento per la mancata trasformazione di Ponte Parodi