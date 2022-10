Gazzetta | nessuno ha tre centravanti come il Napoli

Leggi su ilnapolista

(Di martedì 25 ottobre 2022)ha treil. È quel che scrive laproprio all’indomani delle strane dichiarazioni di Spalletti sulla rosa lamentandosi per una fantomatica mancanza di giocatori per ruolo. La Gazza invece si sofferma sui tree scrive: Non c’è in Italia e neanche in Europa una squadra che abbia tre 9 così, forse neanche il Liverpool che dispone di Nunez, ha recuperato Firmino dopo un anno di crisi e avrebbe anche Diogo Jota (però infortunato). Ma non è questione di semplice quantità, altrimenti ci sarebbe anche la Juve che ha Vlahovic, Milik e Kean. È questione di qualità, equilibri e tanto lavoro psicologico per far sentire tutti titolari. La Gazza giustamente fa i complimenti a Spalletti per la gestione di Osimhen, Raspadori e Simeone. Quando ...