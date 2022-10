Gabriel Garko dice che non ha mai ballato | ma anni fa dichiarava | «Ho preso lezioni di ballo per nove ore al giorno»

Leggi su davidemaggio

(Di martedì 25 ottobre 2022)con Giada Lini - Ballando con le Stelle 2022sta sorprendendo tutti a Ballando con le Stelle. Le sue doti da ballerino sono evidenti, a maggior ragione se – come ci tiene a precisare il diretto interessato – non ha maiin vita sua, eccetto “nella mia cameretta”. Ma esibirsi in coppia, in una pista da, nel sabato sera di Rai 1, è tutt’altra cosa. “Ha la danza nel sangue”,la sua maestra Giada Lini; “Sembri un professionista”, azzarda Carolyn Smith; “Sei di un altro livello rispetto agli altri”, sentenzia Ivan Zazzaroni; “Dovresti ritirarti per manifesta superiorità”, ironizza – mica tanto – Giampiero Mughini. Insomma, in queste prime settimane di Ballando i complimenti perche si è scoperto ...