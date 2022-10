(Di martedì 25 ottobre 2022) Laper ilhadi premiazione di quest’anno ildel partito di estrema destra Democraticie gli ambasciatori di Russia e Bielorussia. Lo ha reso noto oggi la, in vista del banchetto del 10 dicembre. L’esclusione di Jimmie Akesson avviene mentre il suo partito sovranista, diventato la seconda forza politica svedese alle elezioni di settembre, sostiene dall’esterno il nuovo governo guidato da Ulf Kristersson. “Il premiosi basa sul rispetto, la scienza, la cultura, l’umanesimo e l’internazionalismo. Questo rispetto è alla base dei risultati che vengono celebrati e sottolineati quando i laureati del premioe gli invitati di tutto il mondo sono ...

Secolo d'Italia

Ha il patrocinio e sponsorizzazione dellaComel, la preziosa collaborazione di Palazzo ... Steve Shore , Guglielmo Tino, Gordon Baym, Gianfranco Bertone, Dmitri Kharzeev, e il premio...La, che organizza la cerimonia, non ha mai invitato il leader dei Democratici svedesi da quando sono entrati in parlamento nel 2010. Quest'anno, nonostante l'enorme successo ... Fondazione Nobel come un circolo radical chic: escluso dalla cerimonia il leader dei sovranisti svedesi