Firenze Post

...Velo che racconta il volto dell'India contemporanea in programma dal 6 all'11 dicembre a... abbandonando gli studi scientifici dopo essere stato fulminato dalla visione di "di biciclette" ......Velo che racconta il volto dell'India contemporanea in programma dal 6 all'11 dicembre a... abbandonando gli studi scientifici dopo essere stato fulminato dalla visione di "di biciclette" ... Firenze: ladri di biciclette (e di monopattini) fermati dalle volanti della Polizia La Polizia di Stato ha restituito due biciclette ed un monopattino ai legittimi proprietari. Le indagini e il fermo dei presunti responsabili dei furti ...Il malvivente, un professionista, di etnia rom, è in carcere a Sollicciano in attesa dell’udienza di convalida ...