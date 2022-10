L'HuffPost

C'è un'area grigia e trasversale nella politica di Berlino che non sembra rassegnarsi al pensiero di dover fare a meno, d'ora in avanti, del gas russo. L'idea che presto o tardi, una volta che l'...... la serie spin - off di Game of Thrones, è da pocoed è stata un successo alla pari della ... Di cosa parla House of the Dragon La serie tratta della Danza dei Draghi , la sanguinosa... "Finita la guerra, apriamo il Nord Stream". Tutti gli uomini tedeschi del presidente Putin In Germania c'è un'area grigia e trasversale che non si rassegna a fare a meno del gas russo e rilancia sui gasdotti gemelli che lo trasportano, il primo da ...Stati Uniti, Cina, Germania, Regno Unito e Russia hanno una cosa in comune: sono tutti alla ricerca di un nuovo modello economico ...