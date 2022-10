Filippo Bisciglia ha rischiato grosso | la malattia che lo ha segnato

Io Donna

Sono stati eliminati gli account Twitter e Instagram del programma condotto da. L'addio social sembrerebbe conseguenza diretta della decisione presa negli ultimi mesi dalla Fascino ...Ci sono novità per quanto riguarda Temptation Island , lo show televisivo che metteva alla prova le coppie con tentatori e tentatrici e che in Italia era solitamente condotto da. ... Filippo Bisciglia, il ritorno in tv: da consolatore di coppie in crisi a inviato (forse) di reality Un passato molto difficile per Filippo Bisciglia che ha rischiato veramente grosso. Il conduttore ha raccontato del dramma della malattia.Una delle creature di Maria De Filippi ci ha lasciato per sempre. Di chi stiamo parlando Più che altro dovremmo chiedere di cosa.