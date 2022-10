La Gazzetta dello Sport

...match in programma il prossimo 2 novembre proprio contro gli austriaci per capire se il... Intanto fannosotto gli occhi di Paolo Maldini, seduto per l'occasione in tribuna. Sono loro forse ...Ma cheè vedere in piazza dieci bandiere per mezzora, poi tutti a casa Se vinco, io voglio ... Capisco che accettare di assistere all'ennesimo trionfo del, dell'Inter o della Juve possa ... Festa Milan! Vince a Zagabria e supera il turno di Youth League È stato un pomeriggio speciale per i piccoli pazienti del reparto di Cardiochirurgia pediatrica dell'IRCCS Policlinico San Donato: insieme al cantautore Tananai i bambini hanno trascorso qualche ora s ...Il cuore della manifestazione a cielo aperto, in programma dal 16 al 18 giugno 2023, si sposterà all'autodromo brianzolo, che ospiterà anche un concorso d'eleganza. La tradizionale parata iniziale si ...