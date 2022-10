Fedele | “Quando gioca Osimhen | l’estro di Kvaratskhelia è un po’ limitato”

... una ragazzina in lista d'attesa, di un cuore che non arriva, di Mafalda, la suacompagna di ... Amava guardarla con sguardo sognante, in totale adorazione, ecambiava stanza per studiare o ...è stato finalmente chiuso, nel maggio 2022, aveva raggiunto circa venti milioni di giocatori. Il prossimo sparatutto, Six Days in Fallujah, promette di essere piùalla realtà della ...Enrico Fedele, ex dirigente e agente di calciatori, è intervenuto a Radio Marte in Forza Napoli Sempre: “Quando gioca Osimhen, l'estro di Kvaratskhelia è un po' limitato. Ciò accade perché l'africano, ...Enrico Fedele, ex dirigente e procuratore, è intervenuto ai microfoni di Ottochannel nel corso della trasmissione ‘La Domenica Azzurra’ ...