Fascismo | leggi razziali | totalitarismi | violenza politica | così Meloni condanna gli errori del passato

...pace con la storia e ammette che la pagina più buia dell'Italia è stata ' la vergogna delle... Poi la ' condanna di tutti i totalitarismi del '900 ' e la citazione del'per cui non ho mai ...Per nessun regime,compreso. Esattamente come ho sempre reputato lerazziali del 1938 il punto più basso della storia italiana, una vergogna che segnerà il nostro popolo per sempre. I ...«Non ho mai provato simpatia o vicinanza nei confronti dei regimi antidemocratici. Per nessun regime, fascismo compreso». Forse sono queste le parole più ...Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...